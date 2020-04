Noch gibt es viele Unklarheiten in der Coronavirus-Pandemie. Aber die Forscher arbeiten sich langsam voran, die offenen Fragen zu klären. Unter anderem haben chinesische Wissenschaftler untersucht, ob man nach einer Infektion immun ist. Eine Studie liefert dafür Hinweise.

Ein Team um die chinesische Forscherin Linlin Bao hat vier Rhesusaffen untersucht, weil deren Immunologie der des Menschen stark ähnelt. Die Tiere zeigten nach der Infektion mit SARS-CoV-2-Viren Symptome, wie sie auch bei Menschen vorkommen: geringerer Appetit, Gewichtsabnahme und eine erhöhte Atemfrequenz. Bei den Tieren fanden sich Antikörper gegen das Virus im Blut. Besonders hoch war die Konzentration der Antikörper drei bis vier Wochen nach der Infizierung. Der Körper hatte also während der Genesung eine spezifische Immunabwehr entwickelt. Nach etwa einem Monat hatten die Affen die Infektion überstanden.

Mehrfachansteckung unwahrscheinlich

Zwei Tiere wurden nun erneut einer Dosis des Coronavirus ausgesetzt. Bis auf leichtes Fieber zeigten sie aber keine Symptome. Zudem ließ sich das Virus bei einer Testung nicht nachweisen. Eine Mehrfachansteckung mit SARS-CoV-2 gilt damit als unwahrscheinlich. Den Studienautoren zufolge deuten die Erkenntnisse darauf hin, dass Berichte über einige Covid-19-Patienten, die ein zweites Mal infiziert wurden, kein Beweis für eine mögliche Mehrfachansteckung sind. Diese Fälle ließen sich eher durch Probleme mit der Testung erklären.



Ähnlich hatte sich zuvor Florian Krammer, Professor für Vakzinologie in New York, geäußert. Er weist darauf hin, dass bei solchen Tests nach dem Erbgut des Virus gesucht wird. Dieses sei aber bei vielen Erkrankungen - etwa bei Masern oder auch bei Ebola - noch wochen- oder monatelang nach einer Genesung nachweisbar. Das Virus sei in diesen Fällen aber nicht mehr infektiös. Isabella Eckerle, Leiterin der Forschungsgruppe "emerging viruses" am Universitätsklinikum Genf, erklärte, es sei bereits bekannt, dass an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 Erkrankte Antikörper bilden. Bei ähnlichen Viruserkrankungen entstehe dadurch eine Immunisierung, die meist wenige Jahre andauere.



Einige Patienten zeigten nach einer Genesung und negativen Virus-Tests ein weiteres Mal Symptome - in folgenden Tests wurde das Virus dann wieder nachgewiesen. Für die erneuten Symptome haben die Forschenden mehrere mögliche Erklärungen: Sie gehen davon aus, dass es, wie bereits in einigen Fällen beobachtet, zu parallelen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und anderen kursierenden Infektionen gekommen ist. Die neuen Symptome würden dann durch eine andere, ähnliche Krankheit ausgelöst - bei einer gezielten Suche nach dem Coronavirus könnte dessen Erbgut dann trotzdem noch gefunden und fälschlicherweise den Symptomen zugeordnet werden. Eine andere Erklärung könnte laut Eckerle sein, dass die Gewinnung des zur Untersuchung nötigen Zellmaterials in unterschiedlicher Qualität durchgeführt wurde.

Ein bis zwei Jahre Immunschutz

Experten zufolge sind Menschen nach einer Ansteckung zunächst immun gegen den Erreger. Es bildeten sich Antikörper, erklärten die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und Friedemann Weber, Leiter des Instituts für Virologie an der Universität Gießen. Es sei davon auszugehen, dass der Immunschutz nach der Infektion ein bis zwei Jahre anhalte. Diese Annahme basiere auf der Erfahrung mit anderen humanen Coronaviren.

Betroffene sind nach überstandener Erkrankung nicht ansteckend

In der Regel gilt: Wer gegen ein Virus immun geworden ist, dessen Abwehrsystem reagiert sofort, wenn es mit diesem Erreger wieder in Kontakt kommt. Dadurch kann sich das Virus im Körper nicht vermehren. Der menschliche Körper

produziert also selbst keine neuen Viren mehr und ist somit auch nicht mehr ansteckend. Dies dürfte auch für das neuartige Coronavirus gelten, meinen Experten.

Möglicher Therapieansatz

Weltweit arbeiten mehrere Forschungsgruppen und Unternehmen daran, sogenannte Plasmatherapien zu entwickeln. Bei dieser Methode sollen Antikörper, die Genesene gegenüber Covid-19 gebildet haben, genutzt werden, um andere Erkrankte zu behandeln. Geplant ist, antikörperhaltiges Blutplasma von genesenen Patienten zu extrahieren und dann anderen Patienten zu verabreichen. Die injizierten Antikörper sollen dem Körper der Erkrankten helfen, die Infektion zu bekämpfen.

