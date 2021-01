Wegen der Verzögerungen bei den Corona-Impfstoff-Lieferungen hat Italiens Ministerpräsident Conte den Pharma-Untermehmen Pfizer und BioNTech eine schwere Vertragsverletzung vorgeworfen.

Möglicherweise sei dies auch bei AstraZeneca der Fall, erklärte Conte per Facebook. Er kündigte den Einsatz aller juristischen Mittel an, um sicherzustellen, dass die Verträge erfüllt würden.



Gesundheitsminister Spahn sagte der "Bild am Sonntag", er rechne für Deutschland im Februar mit mindestens drei Millionen Impfdosen des Herstellers Astrazeneca. Das sei leider weniger als erwartet. Allerdings sei es eine gute Nachricht, dass Deutschland diese Lieferung bekomme.



Astrazeneca hatte gestern mitgeteilt, dass die ersten Lieferungen an die Europäische Union um 60 Prozent reduziert werden müssten. Statt 80 Millionen Dosen könnten nur gut 30 Millionen bereitgestellt werden.

