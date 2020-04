In Italien und Frankreich sinkt die Zahl der täglichen Todesfälle infolge von Corona-Infektionen.

Aus Italien wurden zum ersten mal seit drei Wochen weniger als 500 Todesopfer täglich registriert. Der Zivilschutz in Rom teilte am Abend mit, in den vergangenen 24 Stunden seien 431 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Insgesamt verloren während der Pandemie knapp 20.000 Menschen in Italien ihr Leben infolge einer Covid-19-Erkrankung.



Die französischen Behörden meldeten 315 Tote innerhalb eines Tages. Auch dies ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag. Seit Anfang März starben infolge von Covid-Infektionen knapp 14.400 Menschen in Frankreich. Etwa ein Drittel davon waren Bewohner von Alten- und Pflegeheimen.



Bei den Corona-Angaben gibt es immer wieder Abweichungen. Einer der Gründe ist, dass nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden. Außerdem werden teilweise unterschiedliche Quellen verwendet.