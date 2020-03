Italien erwägt wegen der Verbreitung des Coronavirus, die Schulen im ganzen Land zu schließen.

Eine Entscheidung darüber soll aber erst in den nächsten Stunden fallen, wie Schulministerin Azzolina mitteilte. Zuvor hatten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungskreise gemeldet, Schulen und Universitäten sollten bis 15. März geschlossen bleiben.



Italien ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land. 79 Menschen starben daran. Insgesamt haben sich mehr als 2.500 Menschen infiziert. Viele sind jedoch auch schon wieder genesen.