Italien hat die Europäische Union dazu aufgefordert, ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Folgen der Coronavirus-Epidemie aufzulegen.

Dies müsse in Abstimmung mit der gesamten internationalen Gemeinschaft geschehen, erklärt das Wirtschaftsministerium in Rom. Auch der französische Finanzminister Le Maire betonte, Europa brauche ein "massives" Konjunkturprogramm.



In Deutschland hatte die große Koalition in der Nacht umfangreiche Wirtschaftshilfen beschlossen.