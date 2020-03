Die Zahl der Todesopfer durch die Covid-19-Lungenkrankheit ist in Italien nach offiziellen Angaben inzwischen höher als in China.

Wie der Zivilschutz in Rom mitteilte, starben in Italien bislang rund 3.400 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. In China wird die Zahl der Todesopfer derzeit mit fast 3.300 angegeben. Damit wäre Italien weltweit das Land mit den meisten tödlichen Fällen. Allerdings ist unklar, inwiefern die offizielle chinesische Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch dort die Dunkelziffer ist.