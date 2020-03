Im Kampf gegen das Coronavirus ruft die italienische Regierung Ärzte aus dem Ruhestand zurück.

Die Maßnahme ist Teil eines Notprogramms, wonach insgesamt 20.000 neue Kräfte für das Gesundheitssystem eingestellt werden sollen. Außerdem werde die Zahl der Betten auf den Intensivstationen erhöht. Italien ist innerhalb Europas am stärksten von der Corona-Epidemie betroffen. Offiziell sind dort mehr als 4.600 Menschen infiziert. Bildungseinrichtungen sind bereits geschlossen, Großveranstaltungen finden nicht mehr statt. Nun schränkt auch Papst Franziskus seine öffentlichen Auftritte ein: Das Angelus-Gebet am Sonntag wird nur noch per Video übertragen.



In Deutschland liegt die Zahl der Infizierten momentan bei fast 800. Laut Robert-Koch-Institut sind mittlerweile alle Bundesländer betroffen außer Sachsen-Anhalt. Weltweit starben bisher rund 3.500 Menschen an dem neuartigen Virus. 57.000 der mehr als 102.000 erfassten Infizierten erholten sich vollständig.