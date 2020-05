Auch Italien lockert die Reisebeschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie gelten.

Nach einem Dekret der Regierung wird die Grenze am 3. Juni für Touristen aus der EU und dem Schengen-Raum wieder geöffnet. Die italienischen Bürgerinnen und Bürger dürfen bereits vom kommenden Montag an wieder innerhalb der Region reisen, in der sie wohnen. Ab dem 3. Juni gilt das auch für Reisen zwischen den Regionen.



In Spanien treten am Montag ebenfalls weitere Lockerungen im Alltag in Kraft. In vielen Städten sind dann wieder Familientreffen und Verabredungen mit Freunden erlaubt, auch die Außenbereiche von Cafés und Bars sind wieder geöffnet. Madrid und Barcelona sind aber wegen hoher Infektionszahlen noch mindestens eine Woche von den Lockerungen ausgenommen.