Das italienische Parlament hat mit großer Mehrheit einen Corona-Wiederaufbauplan im Umfang von über 220 Milliarden Euro gebilligt.

Nach der Abgeordnetenkammer stimmte auch der Senat für das Konjunkturprogramm von Regierungschef Draghi. Geplant sind Investitionen in die Infrastruktur, in regenerative Energie sowie den Ausbau des Internets und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Etwa 40 Prozent der Gelder sollen dem Süden des Landes zugute kommen. Italien gehört zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern der Europäischen Union.



Von den insgesamt 222 Milliarden Euro kommen mehr als 191 Milliarden Euro in Form von Darlehen und Zuschüssen von der EU. Rund 30 Milliarden Euro nimmt Italien zusätzlich als Kredite auf.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.