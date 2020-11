Italien wird die Einschränkungen in der Corona-Krise weiter verschärfen.

Ministerpräsident Conte sagte im Parlament in Rom, ein Reiseverbot und nächtliche Ausgangssperren seien erforderlich, um die Zahl der Neuinfektionen wieder in den Griff zu bekommen. Er bezeichnete die Lage als Besorgnis erregend. Es sei gut möglich, dass die Kapazitäten an Intensivbetten in den meisten der 20 Regionen binnen eines Monats erschöpft seien.



Die Zahl der Neuninfektionen in Italien stieg am vergangenen Samstag auf den Rekordwert von 31.758.

