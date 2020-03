Wegen der Coronavirus-Epidemie werden heute in Italien alle Schulen und Universitäten bis zum 15. März geschlossen.

Das gab die Regierung in Rom bekannt. Außerdem dürfen alle Sportveranstaltungen bis zum 3. April nur noch ohne Publikum stattfinden, darunter auch jene der höchsten italienischen Fußball-Liga "Serie A". Italien ist das Land in Europa mit den meisten Infektionsfällen. Nach jüngsten Angaben des dortigen Zivilschutzes stieg die Zahl der Ansteckungen inzwischen auf fast 3.100 und die Zahl der Todesopfer auf 107.



In Deutschland sprach sich Bundesgesundheitsminister Spahn gegen eine Schließung sämtlicher Schulen aus. Über solche Maßnahmen solle jeweils vor Ort entschieden werden, sagte der CDU-Politiker in Berlin.



Aus der Bundeshauptstadt wurde am Abend eine weitere bestätigte Corona-Infektion gemeldet - die neunte in der Hauptstadt. Deutschlandweit gibt es dem Robert-Koch-Institut zufolge bislang mehr als 260 Infektionsfälle.