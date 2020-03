In Italien sind ab heute alle Schulen und Universitäten geschlossen.

Grund ist die Coronavirus-Epidemie. Erst am 15. März sollen sie wieder öffnen. Sportveranstaltungen dürfen bis zum 3. April nur noch ohne Publikum stattfinden, darunter auch jene der höchsten italienischen Fußball-Liga "Serie A".



Italien ist das Land in Europa mit den meisten Infektionsfällen.



In Deutschland sprach sich Bundesgesundheitsminister Spahn gegen eine Schließung sämtlicher Schulen aus, ebenso die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig.