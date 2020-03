Wegen der Coronavirus-Epidemie werden in Italien alle Schulen und Universitäten vorerst bis zum 15. März geschlossen. Wie die italienische Bildungsministerin Azzolina in Rom mitteilte, gilt dies von morgen an. Italien ist das Land in Europa mit den meisten Infektionsfällen.

Wie der Zivilschutz am frühen Abend mitteilte, stieg die Zahl der Ansteckungen auf fast 3.100 und die Zahl der Todesopfer auf 107.



In Deutschland sprach sich Bundesgesundheitsminister Spahn gegen eine Schließung sämtlicher Schulen aus. Dies wäre nicht angemessen. Über solche Maßnahmen solle jeweils vor Ort entschieden werden, sagte der CDU-Politiker nach Beratungen mit seinen Amtskollegen aus den Bundesländern in Berlin. In einer Regierungserklärung im Bundestag hatte Spahn zuvor gesagt, die Ausbreitung des Coronavirus habe ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Nach seinen Angaben gibt es bundesweit 240 bestätigte Infektionen. Das Bundeswirtschaftsministerium untersagte den Export von Atemschutzmasken und anderer Sicherheitsausrüstung ins Ausland. Die Hannover Messe wurde wegen der Epidemie auf Juli verschoben.

Virologe Kekulé: Nur bundesweite Schulschließungen könnten Ausbreitung des Coronavirus noch eindämmen

Aus Sicht des Virologen Alexander Kekulé würden in Deutschland nur noch 14-tägige "Coronaferien" helfen, die Ausbreitung des Virus in Deutschland einzudämmen. Er sagte im Deutschlandfunk, alle Schulen und Kindergärten müssten für diese Zeit schließen. Sämtliche Großveranstaltungen müssten abgesagt und innerdeutsche Reisen auf ein Minimum reduziert werden. Die Hoffnung sei, dass man dann möglichst viele, nicht entdeckte Herde identifiziere und die Patienten isoliere und in Quarantäne schicke. Wenn, dann müsse das alles sofort geschehen.

