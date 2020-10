In Italien gilt als Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus von heute an eine landesweite Maskenpflicht auch unter freiem Himmel.

Die italienische Regierung reagierte mit der Entscheidung auf die wachsende Zahl an Neuinfektionen. Wer sich nicht daran hält, muss mit bis zu 1.000 Euro Strafe rechnen.



Auch Frankreich steht vor zusätzlichen Einschränkungen in der Coronapandemie. Präsident Macron sprach in einem Fernsehinterview von Maßnahmen für sämtliche Regionen, in denen sich das Virus zu schnell ausbreite. Die genauen Entscheidungen würden Gesundheitsminister Véran und Finanzminister Le Maire im Laufe des Tages bekanntgeben.



Die französischen Behörden hatten zuletzt fast 19.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet - so viele wie noch nie.

