Die italienische Regierung wird die Ausgangsbeschränkungen für die Bürger wegen der Corona-Krise bis mindestens zum 12. April verlängern.

Wie Gesundheitsminister Speranza am Abend in Rom mitteilte, folgt die Regierung der Empfehlung ihres wissenschaftlichen Beratergremiums, alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aufrechtzuerhalten.



Zuletzt war die Zahl der nachgewiesen Corona-Fälle in Italien um 4.050 auf fast 102.000 gestiegen. Weitere 812 Menschen starben an den Folgen der Infektionen. Damit gibt es offiziell 11.591 gemeldete Tote. Auf den Intensivstationen befinden sich knapp 4.000 Patienten. Wie es weiter hieß, gelten 14.620 Menschen als genesen.