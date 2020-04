Die italienische Regierung verlängert die Ausgangsverbote für die 60 Millionen Einwohner um rund drei Wochen bis zum 3. Mai.

Das kündigte Ministerpräsident Conte in Rom an. Die Auflagen, die seit vier Wochen gelten, waren bis Ostermontag angeordnet. Italien ist von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen. Insgesamt starben in dem Land fast 19.000 Menschen in Zusammenhang mit der Infektionskrankheit.



Ministerpräsident Conte drängte die anderen EU-Staaten zu mehr Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie. Er werde keinen Vertrag zur Stützung der Wirtschaft in der EU unterzeichnen, solange es keine angemessenen Maßnahmen gebe, betonte Conte. Italien werde sich weiterhin für Eurobonds einsetzen.



Gestern hatten sich die Finanzminister der EU-Staaten auf ein milliardenschweres Konjunkturprogramm in der Coronakrise verständigt. Eine gemeinsame Schuldenaufnahme der EU-Staaten ist nicht vorgesehen.