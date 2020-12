In Italien hat die Regierung die Corona-Regeln für die Zeit um Weihnachten und Neujahr festgelegt.

Wie Ministerpräsident Conte mitteilte, müssen vom 21. Dezember bis zum 6. Januar Touristen nach ihrer Einreise in Quarantäne. Wie lang diese dauern soll, sagte er nicht. Nach Contes Worten bleibt außerdem die nächtliche Ausgangssperre in ganz Italien bestehen. Zudem sind alle Skigebiete bis zum 6. Januar geschlossen.



Gestern hatte Österreich zu Beginn der Wintersportsaison eine Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten verhängt. Hotels und Gastronomie in Österreich bleiben bis zum 7. Januar geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.