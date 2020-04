Covid-19 Italien verzeichnet niedrigste Corona-Totenzahl seit sechs Wochen

In Italien zeigen die Corona-Schutzmaßnahmen weiter Wirkung.

In dem Land wurde der niedrigste Anstieg der Corona-Totenzahlen seit sechs Wochen registriert. Wie die Zivilschutzbehörde in Rom mitteilte, starben binnen 24 Stunden 260 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. Das ist der niedrigste Stand seit dem 14. März. Seitdem hatte die Zahl der Todesopfer immer über 300 gelegen. Auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie starben in Italien fast tausend Menschen am Tag.



Wegen der positiven Entwicklung sind in Italien schrittweise Lockerungen der seit dem 9. März geltenden Ausgangssperre vorgesehen. Ministerpräsident Conte will nach offiziellen Angaben noch im Laufe des Abends Details erläutern. Wie er vorab der Zeitung "La Repubblica" sagte, soll unter anderem in vielen Unternehmen wieder gearbeitet werden.



Auch in Spanien und Frankreich - den anderen beiden besonders von der Pandemie betroffenen EU-Staaten - sind Lockerungen geplant.