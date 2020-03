Wegen der Coronavirus-Epidemie werden in Italien alle Schulen und Universitäten vorerst bis zum 15. März geschlossen. Wie die Regierung in Rom mitteilte, gilt dies von morgen an. Außerdem dürfen alle Sportveranstaltungen bis zum 3. April nur noch ohne Publikum stattfinden. Italien ist das Land in Europa mit den meisten Infektionsfällen.

Nach jüngsten Angaben des dortigen Zivilschutzes stieg die Zahl der Ansteckungen inzwischen auf fast 3.100 und die Zahl der Todesopfer auf 107.



In Deutschland sprach sich Bundesgesundheitsminister Spahn gegen eine Schließung sämtlicher Schulen aus. Dies wäre nicht angemessen. Über solche Maßnahmen solle jeweils vor Ort entschieden werden, sagte der CDU-Politiker nach Beratungen in Berlin mit seinen Amtskollegen aus den Bundesländern. Die AfD-Bundestagsfraktion forderte dagegen, die deutschen Schulen müssten präventiv geschlossen werden. Da alle Schüler über Internet verfügten, sei Teleunterricht ein gangbarer Weg. Das Bundeswirtschaftsministerium untersagte den Export von Atemschutzmasken und anderer Sicherheitsausrüstung ins Ausland. Die Hannover Messe wurde wegen der Epidemie auf Juli verschoben.