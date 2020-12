Italien will seine Corona-Beschränkungen wieder verschärfen.

Eine dritte Welle müsse um jeden Preis verhindert werden, sagte Ministerpräsident Conte der Zeitung "La Stampa". Die Regierungskoalition erwägt nun strengere Regeln für die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Klar scheint aber zu sein, dass es bei der nächtlichen Ausgangssperre bleiben soll. Zudem sollen alle Skigebiete bis zum 6. Januar geschlossen werden.



Am Wochenende waren Menschenmassen in die Stadtzentren geströmt, nachdem zuvor einige Beschränkungen gelockert worden waren. In Italien sind bisher mehr als 65.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

