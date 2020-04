Italiens Ministerpräsident Conte hat zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise die besonders stark betroffene Lombardei besucht.

Dabei verteidigte er seine Entscheidung, die Ausgangsbeschränkungen in der Region nur minimal zu lockern. Conte sagte, die Bedingungen für eine schnelle Rückkehr zur Normalität seien noch nicht gegeben. Ab dem 4. Mai dürfen die Menschen in Italien wieder Spazieren gehen. Auch viele Firmen dürfen die Produktion wieder aufnehmen. Allerdings gab es Proteste, weil Geschäfte wie Bars oder Friseure noch geschlossen bleiben müssen und man sich auch nicht mit Freunden treffen darf.



In Italien gelten die Beschränkungen für das öffentliche Leben bereits seit dem 10. März - so lange wie in keinem anderen europäischen Land. Rund 27.000 Menschen sind dort an Covid-19 gestorben, ein Großteil von ihnen in der Lombardei.