Chinas Wirtschaft zeigt nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds trotz weiter bestehender Risiken durch die Corona-Pandemie Anzeichen einer Erholung.

Die meisten größeren Unternehmen hätten ihren Betrieb wieder aufgenommen und viele Mitarbeiter seien an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt, erklärte der IWF. Der wirtschaftliche Abschwung im ersten Quartal in China werde erheblich sein und auch über das gesamte Jahr tiefe Spuren hinterlassen. Zugleich lobte der Währungsfonds die Reaktion der Volksrepublik auf den Virus-Ausbruch. China zeige, dass die richtige Politik einen Unterschied bei der Bekämpfung der Krankheit und der Milderung ihrer Auswirkungen mache.



China meldete heute den dritten Tag in Folge keine neue Ansteckung mit dem Coronavirus im Inland. Allerdings nahm nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission die Zahl der Infizierten um 41 auf 269 zu, die aus dem Ausland eingereist sind.