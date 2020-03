Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank haben wegen des Coronavirus ihre jährliche Frühjahrstagung in den USA abgesagt.

Die für Mitte April am Sitz der Organisationen in Washington geplanten Treffen sollen nun in einem virtuellen Format stattfinden, wie IWF-Direktorin Georgiewa und Weltbankpräsident Malpass mitteilten. Damit sollten Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer aus den Mitgliedsländern und der Mitarbeiter sichergestellt werden.



Angesichts der Risiken für die Wirtschaft durch die Ausbreitung des Coronavirus senkte die US-Notenbank ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt. Die Zentralbank erklärte in Washington, man beobachte die wirtschaftliche Entwicklung genau und sei zur Stützung der Konjunktur bereit.