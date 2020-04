Japan hat in sieben Regionen des Landes den Ausnahmezustand verhängt, auch in der Hauptstadt Tokio.

Grund dafür sei die deutliche Zunahme an Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen, sagte Premierminister Abe. Die Maßnahme soll zunächst für einen Monat gelten. In diesem Sommer sollten ursprünglich die Olympischen Spiele in Japan stattfinden. Sie wurden auf nächstes Jahr verschoben.



In China hingegen kehrt allmählich der Alltag zurück. Die Behörden der Großstadt Wuhan lockerten die vor Wochen verhängten Reisebeschränkungen weiter.