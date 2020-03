Der Jenaer Oberbürgermeister Nitzsche hat die Entscheidung der Stadt verteidigt, in Supermärkten und im Nahverkehr das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes zur Pflicht zu machen.

Der FDP-Politiker sagte im Deutschlandfunk, gerade in geschlossenen Räumen sei die Maßnahme sinnvoll, weil sich dort der gebotene Mindestabstand kaum einhalten lasse. Natürlich biete eine einfache Maske keinen Vollschutz gegen das Coronavirus, betonte Nitzsche. Sie helfe aber zum Beispiel, wenn jemand noch gar nicht wisse, dass er das Virus in sich trage und andere Menschen infizieren könnte.



Das Robert-Koch-Institut sieht derzeit keine Notwendigkeit für eine generelle Mundschutzpflicht, auch die Bundesregierung ist zurückhaltend. Ärztevertreter befürchten, dass sich dadurch der Mangel an Masken im Gesundheitspersonal noch verschärfen könnte. In Jena wird aber kein hochwertiger Mundschutz verlangt; es genügt auch ein selbstgenähter.