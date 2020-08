Auch Schleswig-Holstein hat nun eine Maskenpflicht in Schulen eingeführt.

Wie Bildungsministerin Prien, CDU, bekanntgab, gilt sie ab Montag. Schüler und Lehrer müssen dann auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, nicht aber im Unterricht. Bislang galt in Schleswig-Holstein nur eine dringende Empfehlung.



In den meisten Bundesländern gibt es bereits eine Maskenpflicht an Schulen in der ein oder anderen mehr oder weniger strengen Form, teilweise zeitlich begrenzt auf die ersten Tage nach dem Ende der Ferien. Grundschulen sind oft ausgenommen. Am weitesten geht Nordrhein-Westfalen, wo der Mund-Nasen-Schutz auch im Unterricht obligatorisch ist.