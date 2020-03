Großbritanniens Premierminister Johnson hat die Briten aufgefordert, sich in der Coronavirus-Krise an die Anweisungen der Regierung zu halten.

Auf einer Pressekonferenz in London sagte er, wenn die Menschen nicht zwei Meter Abstand voneinander hielten, werde man härtere Maßnahmen ergreifen. Bei schönem Wetter waren am Wochenende viele Londoner in Parks spazieren gegangen. Auf sozialen Medien waren zahlreiche Bilder von Menschen zu sehen, die in Gruppen zusammenkamen. Auch beispielsweise an den Stränden Cornwalls im Südwesten Englands und in den Schottischen Highlands gab es große Ansammlungen.



Rund 1,5 Millionen besonders gefährdete Menschen werden von der britischen Regierung aufgefordert, für mindestens drei Monate ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Sie sollen während dieser Zeit Lebensmittellieferungen erhalten.



Der offiziellen Statistik zufolge ist die Zahl der registrierten Infektionen in Großbritannien auf knapp 5.700 gestiegen, von gut 5.000 am Vortag.