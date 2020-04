Großbritanniens Premierminister Johnson hat sich nach seinem Krankenhausaufenthalt in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt.

Der staatliche Gesundheitsdienst habe ihm das Leben gerettet, erklärte Johnson. Sein Sprecher kündigte an, der Regierungschef werde zunächst auf seinem Landsitz bleiben und sich weiter erholen. Die Zahl der Todesopfer in der Corona-Pandemie stieg dem britischen Gesundheitsministerium zufolge inzwischen auf mehr als 10.600.



In der französischen Hafenstadt Toulon ist derweil der Flugzeugträger "Charles de Gaulle" eingetroffen. An Bord des Kriegschiffs befinden sich rund 50 Besatzungsmitglieder, die mit dem Coronavirus infiziert sind. In der Folge sollen nun alle 1.900 Menschen nach dem Verlassen des Schiffs in zweiwöchige Quarantäne gehen.