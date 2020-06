Der britische Premierminister Johnson hat zahlreiche Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen angekündigt.

So dürfen Pubs, Restaurants und Hotels vom 4. Juli an wieder den Betrieb aufnehmen. Auch Kinos, Museen, Bibliotheken, Friseursalons und Gotteshäuser können dann unter Auflagen wieder öffnen. Wie Johnson im Parlament in London erklärte, wird außerdem die Abstandsregel von zwei Metern auf einen Meter reduziert, sofern andere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus getroffen werden. Der Premier betonte, das Land wache aus einem langen Winterschlaf auf. Die umstrittene Quarantäneregelung für Reisende hat vorerst allerdings noch Bestand. - Großbritannien ist eines der am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder in Europa.