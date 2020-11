Der britische Premierminister Johnson hat die Maßnahmen seiner Regierung im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verteidigt.

Es sei richtig gewesen, den zweiten Lockdown erst zum jetzigen Zeitpunkt zu verhängen, sagte Johnson vor dem Parlament in London. Der Vorsitzende der Labour-Partei, Starmer, hielt der Regierung dagegen katastrophale Führungsfehler vor. Johnson habe den Rat seiner eigenen Wissenschaftler missachtet, die bereits vor 40 Tagen schärfere Beschränkungen empfohlen hätten. Sein Zögern habe die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle nach oben schnellen lassen, so Starmer.



In England treten wegen der schnell steigenden Infektionsraten ab Donnerstag verschärfte Coronavirus-Beschränkungen in Kraft. In den übrigen Landesteilen Großbritanniens herrschen bereits strengere Regeln. Johnson kündigte an, dass die Hilfe für Selbstständige verdoppelt wird. Sie sollen künftig 80 Prozent ihres Einkommens aus der Vor-Corona-Zeit erhalten.

