Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, hat dafür plädiert, die im Kampf gegen das Coronavirus geplante App zur Kontaktverfolgung automatisch auf die Handys aller Deutschen zu installieren.

Anschließend sollten die Smartphone-Besitzer darüber entscheiden, die App zu nutzen oder nicht, sagte Kuban der "Welt am Sonntag". Der Grünen-Politiker von Notz lehnte diese Widerspruchslösung ab. Der Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung wäre größer. Eine App werde nur Erfolg haben, wenn sie transparent und freiwillig sei.



In Deutschland und anderen europäischen Ländern ist die Idee einer solchen App seit Wochen im Gespräch. Es geht darum, Menschen schnell zu informieren, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten.