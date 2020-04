Der ehemalige Präsident der EU-Kommission, Juncker, kritisiert die mangelnde Solidarität der EU-Staaten in der Corona-Krise.

Die Grenzschließungen seien den Bürgern nicht vermittelbar und würden bleibende Schäden zur Folge haben, sagte Juncker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Gerade zu Beginn des Ausbruchs der Pandemie hätten die Mitgliedsländer sehr eigenständig gehandelt. Es habe kein koordiniertes Vorgehen gegeben, so wie es die EU eigentlich vorsehe, so Juncker.



Mit Blick auf die finanziellen Hilfen für die besonders betroffenen Länder wie Italien und Spanien hätten viele andere Mitgliedstaaten einen – so wörtlich – "ruppigen" Umgangston, als seien die Länder selbst verschuldet in die Krise gekommen. Das von den EU-Finanzministern verabschiedete Hilfspaket werde nicht ausreichen, um die Wirtschaft in den südeuropäischen Ländern zu retten.