Die Bundesregierung hält trotz der Kritik aus Ländern und Kommunen daran fest, morgen das neue Infektionsschutzgesetz im Kabinett zu beschließen.

Die Abstimmungen zu der geplanten Neuregelung liefen allerdings noch, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Die Novelle soll dem Bund mehr Kompetenzen in der Corona-Pandemie verschaffen. Der am Wochenende bekannt gewordene Entwurf sieht nächtliche Ausgangssperren von 21.00 Uhr bis 05.00 Uhr in allen Landkreisen und kreisfreien Städten ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 vor. Geschäfte mit Ausnahmen des Lebensmittelhandels, der Apotheken, Drogerien und Tankstellen sollen ab dieser Inzidenz geschlossen bleiben.



Dagegen wehrt sich der deutsche Einzelhandel. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Genth, erklärte, der Einkauf mit Hygienekonzept berge kaum Infektionsrisiken. Die FDP machte bereits klar, dass die dem Gesetz in dieser Fassung nicht zustimmen will. Generalsekretär Wissing sagte in Mainz, man habe erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Parteichef Lindner hatte zuvor die epidemiologische Wirksamkeit einzelner Maßnahmen angezweifelt. Ähnliche Vorwürfe kamen unter anderem von der Linkspartei und auch von Aerosolforschern.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.