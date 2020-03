In der Corona-Krise jagt eine Sitzung die nächste: Gerade haben Bund und Länder das deutschlandweite Versammlungsverbot beschlossen, da kommt heute auch schon das Kabinett zusammen, um weitere Hilfsmaßnahmen für Unternehmen, Beschäftigte und Kliniken zu beschließen.

Es geht darum, die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise abzumildern. Nach dem Beschluss des Kabinetts entscheidet dann bereits am Mittwoch im Schnellverfahren der Bundestag, am Freitag der Bundesrat. Zur Finanzierung der Hilfsmaßnahmen wird ein Nachtragshaushalt über 156 Milliarden Euro aufgelegt. Dafür findet die Notfallregel bei der Schuldenbremse Anwendung.

Hilfen für Selbstständige und Kleinstunternehmen

Vorgesehen sind unter anderem direkte Zuschüsse für kleine Firmen, Solo-Selbstständige und freie Berufe. Über einen Stabilisierungsfonds sollen Großunternehmen mit Kapital gestärkt werden können, notfalls könnte der Staat sich an Unternehmen beteiligen. Für Krankenhäuser soll es mehr Geld geben. Die Bundesregierung will außerdem Mieter vor dem Verlust ihrer Wohnung schützen, wenn sie infolge der Krise mit der Miete in Rückstand geraten.

Bundesweites Versammlungsverbot

Gestern hatten sich Bund und Länder auf ein bundesweites Versammlungsverbot verständigt. Zusammenkünfte von mehr als zwei Menschen sind von morgen an grundsätzlich nicht mehr erlaubt. Zudem müssen Menschen in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Ausnahmen gibt es für diese beiden Regelungen für Kernfamilien und Mitbewohner.



Restaurants und Gaststätten sowie Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios und Massagesalons müssen in ganz Deutschland schließen. Die Maßnahmen gelten von heute an für mindestens zwei Wochen.

Merkel: "So retten wir Leben"

Nach der Einigung erklärte Merkel in einer Pressekonferenz zu den Maßnahmen wörtlich: „So retten wir Leben.“ Sie betonte, dass es sich nicht um Empfehlungen, sondern um Regeln handele. Wer sich nicht daran halte, müsse mit Strafen rechnen. Gestern Abend wurde bekannt, dass die Bundeskanzlerin in Quarantäne geht, weil sie Kontakt zu einem Arzt hatte , der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde.



Bei den Beratungen gab es laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung einen heftigen Streit zwischen Laschet und dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Laschet attackierte Söder demnach massiv, weil dieser bereits am Freitag „ohne Absprache“ mit dem Bund und den anderen Ländern eigene Maßnahmen mit Ausgangsbeschränkungen für Bayern verordnet hatte. Söder habe daraufhin damit gedroht, die Schalte zu verlassen.

Bayern macht nicht mit

Später erklärte die Staatskanzlei in München dann, dass Bayern das vereinbarte Ansammlungsverbot so nicht übernehmen wolle. Man werde bei den bereits bestehenden Regeln bleiben. Demnach darf weiterhin nur gemeinsam an die frische Luft, wer zu einem Hausstand gehört. Nach Auskunft der bayerischen Polizei werden die Auflagen weitestgehend eingehalten. Bei den bisherigen Verstößen handele es sich nur um Einzelfälle, hieß es.



Sachsen gab kurz nach der Einigung zwischen Bund und Ländern bekannt, dass auch dort landesweite Ausgangsbeschränkungen verhängt würden.

