Kanada wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine Sportler zu den Olympischen und Paralympischen Spielen im Sommer in Tokio entsenden.

Es sei für die Athleten und ihre Familien nicht sicher, wenn sie weiter für die Wettkämpfe trainierten, erklärte das Kanadische Olympische Komitee. Man fordere das IOC auf, die Spiele um ein Jahr zu verschieben.



Das Internationale Olympische Komitee hatte zuvor angekündigt, innerhalb der nächsten vier Wochen über eine Verschiebung zu entscheiden. Eine Absage der Spiele, die am 24. Juli in Tokio eröffnet werden sollen, kommt laut dem IOC aber nicht in Betracht. Auch Japans Ministerpräsident Abe schloss erstmals eine Verschiebung nicht mehr aus.