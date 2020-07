Kanzleramtschef Braun sieht in der Corona-Krise angesichts der aktuellen Infektionszahlen in Deutschland Anlass zu Sorge.

Der CDU-Politiker appellierte mit Nachdruck an die Bevölkerung, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Braun sagte in Berlin, neben den Ausbrüchen etwa in der Fleischindustrie oder der Saisonarbeit gebe es in den deutschen Regionen immer wieder kleinere Ausbrüche unterschiedlicher Art. Diese gingen auf das familiäre Umwelt, auf Freizeitaktivitäten oder auf Reiserückkehrer zurück. Braun rief dazu auf, gerade deshalb die Corona-Warn-App zu nutzen. Die technischen Probleme der vergangenen Tage seien inzwischen behoben.



Zur Frage einer verpflichtenden Testung von zurückkehrenden Urlaubern sagte Braun, es gebe Gespräche zwischen Bund und Ländern, und da bitte er noch um etwas Geduld. Zuletzt hatten immer mehr Politiker, darunter auch Bayerns Ministerpräsident Söder, für Pflicht-Tests plädiert - insbesondere für Urlauber, die aus Risikogebieten zurückkehren.