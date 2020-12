Kanzleramtschef Braun spricht sich für schärfere Regeln in Corona-Hotspots aus.

Die bisherigen Einschränkungen funktionierten nicht auf Dauer, sagte der CDU-Politiker auf einer Diskussionsveranstaltung. Deshalb werde man zumindest in den Hotspots deutliche Verschärfungen vornehmen müssen. In diesem Zusammenhang plädierte er für einen weiteren Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern in dieser oder der nächsten Woche. Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach mahnte ein geschlossenes Vorgehen an. Man brauche eine Konferenz der Länderchefs in dieser Woche. Sonst würden bis Ende Januar 25.000 Menschen sterben. - Die bayerische Landesregierung hatte gestern beschlossen, von Mittwoch an den Katastrophenfall auszurufen, der unter anderem mit verschärften Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen verbunden ist.



Der CDU-Wirtschaftsrat verlangte unterdessen mehr Einsatz für Risikogruppen. Die Bundesregierung müsse Bewohner von Pflegeheimen und Patienten in Krankenhäusern durch regelmäßige Schnelltests besser schützen, sagte der Generalsekretär der Gruppierung, Steiger, der "Bild"-Zeitung. Diese könnten nach Schulungen auch Hilfskräfte vornehmen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.