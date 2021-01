Kanzleramtschef Braun hat den Bundesländern vorgeworfen, in der Corona-Pandemie keinen klaren Kurs zu verfolgen.

Der Bund hätte sich von der Ministerpräsidentenkonferenz mehr Konsequenz gewünscht, sagte der CDU-Politiker dem Magazin "Der Spiegel". Braun drängte insbesondere darauf, den Präsenzunterricht an Schulen einzustellen, was einige Länder ablehnen oder nicht vollständig umsetzen. Wenn es gelänge, den Inzidenzwert unter 50 zu drücken, dann könne man in einen verlässlichen Wechselunterricht mit genügend Abstand übergehen.



Das Robert-Koch-Institut hatte heute 17.862 neue Corona-Fälle gemeldet, das sind 4.500 weniger als am letzten Freitag. 859 weitere Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Der Inzidenzwert liegt inzwischen bei 115,3.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.