Die Bundesregierung erwägt, bei Corona-Ausbrüchen regionale Ausreisebeschränkungen zu verhängen.

Kanzleramtschef Braun sagte dem Fernsehsender ntv, das sei möglicherweise eine bessere Variante, als wenn man am Urlaubsort ankomme, um dann zurückgewiesen zu werden. Es gebe darüber derzeit Gespräche mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder. Ziel der diskutierten Maßnahmen sei es, sehr präzise und möglichst schnell zu reagieren. Mit großangelegten Tests in solchen Hotspots und nach der Entdeckung aller Infektionsketten könne man dann schnell wieder zur Normalität zurückkehren.



Zuletzt hatten mehr als 1.000 positiv getestete Mitarbeiter des Fleischverarbeiters Tönnies in Nordrhein-Westfalen zu regionalen Einschränkungen im öffentlichen Leben in den Kreisen Gütersloh und Warendorf geführt. Betroffen waren zeitweise rund 640.000 Einwohner. Mehrere Bundesländer verhängten Beherbergungsverbote für Menschen aus beiden Kreisen.