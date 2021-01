Bundesbildungsministerin Karliczek fordert zusätzliche Angebote für benachteiligte Schüler.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise habe sie den Ländern angeboten, solche Programme in den Ferien wieder aufzulegen, sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. So hätten einige Bundesländer bereits nach dem vergangenen Schuljahr Empfehlungen in den Zeugnissen gegeben, an sogenannten Summer Schools teilzunehmen. Dabei habe der Bund im Bereich der Betreuung das eine oder andere Land unterstützt, betonte Karliczek.



Derweil schlug der Thüringische Innenminister Maier die Einrichtung eines Corona-Krisenstabes aus Vertretern von Bund und Ländern vor. Als ständiges Gremium könne dieser die Konferenz der Ministerpräsidenten unterstützten und etwa Beschlüsse vorbereiten. Nach Ansicht des SPD-Politikers könnten in die Arbeit auch die Länderparlamente eingebunden werden.

