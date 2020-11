Bundesbildungsministerin Karliczek hat sich für eine Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen ausgesprochen.

Die CDU-Politikerin sagte der Rheinischen Post, sie halte das in einer Phase hoher Infektionszahlen auch an Grundschulen für zumutbar. Das Maskentragen sei das effektivste Mittel, um Unterricht zu ermöglichen.



In mehreren Bundesländern gilt wegen der gestiegenen Infektionszahlen derzeit eine Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen. Grundschüler sind in der Regel davon ausgenommen.



Karliczek brachte weitere Vorschläge im Kampf gegen das Coronavirus ins Gespräch. So könnten Schulen zum Beispiel auf andere Räume wie etwa Pfarrzentren ausweichen, um mehr Abstand zu erreichen. Ein entsprechendes Angebot sei kürzlich auch aus dem Museumsbereich gekommen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.