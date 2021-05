Bundesbildungsministerin Karliczek wirbt für weitere Schritte bei der Öffnung der Schulen.

Die CDU-Politikerin sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, das Infektionsgeschehen gehe zurück. Daher sollte es nicht nur um Öffnungen in Wirtschaft und Kultur gehen, sondern auch um eine weitere Rückkehr zum Präsenzunterricht.



Dies dürfte angesichts von Inzidenzen deutlich unter 100 in den meisten Regionen verantwortbar sein, unter Begleitung von Hygienestandards und Tests, sagte Karliczek. Die Ministerin betonte, die psychischen Belastungen für Kinder und Jugendliche seien in der Pandemie zum Teil sehr groß gewesen. Sie müssten Schritt für Schritt in ein normales Leben zurückfinden - und dazu gehöre auch ein regelmäßiger Schulbesuch, am besten noch vor den Sommerferien.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.