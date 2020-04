Nach Einschätzung von Bundesbildungsministerin Karliczek wird regulärer Schulbetrieb erst dann wieder möglich sein, wenn große Bevölkerungsgruppen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sind.

So lange werde es eine Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht geben, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die aktuelle Ausnahmesituation werde bis weit in das nächste Schuljahr andauern.



Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, reagierte zurückhaltend. Die SPD-Politikerin sagte dem Südwestrundfunk, wann ein Unterrichtsbetrieb wie in Vor-Corona-Zeiten möglich sei, hänge maßgeblich von den Einschätzungen der Infektions- und Gesundheitsexperten ab. Im Moment könne keiner sicher sagen, wie sich die Situation nach den Sommerferien gestalten werde,



Experten gehen davon aus, dass ein Impfstoff frühestens Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommen wird. Das würde bedeuten, dass Kinder und Jugendliche noch monatelang in weiten Teilen von zuhause aus lernen müssen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kitas weitergehen könnte

+ Schulen in Deutschland: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Ländervergleich: Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Wirtschaftsförderung in Corona-Zeiten: grün oder konventionell?

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Kommen Länder, die von Frauen regiert werden, besser durch die Corona-Krise?



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.