Angesichts der grassierenden Delta-Variante warnt Bundesbildungsministerin Karliczek vor größeren Corona-Ausbrüchen in Klassenzimmern nach den Sommerferien.

Man müsse sich darauf einstellen, dass es nach den Ferien und besonders in den Wintermonaten immer wieder zu Ausbrüchen an einzelnen Schulen kommen könne, sagte die CDU-Politikerin dem Magazin "Der Spiegel". Je nach Pandemielage könne es weiterhin erforderlich sein, in den Schulen Masken zu tragen. Auch die Hygieneregeln und Tests würden weiterhin eine große Rolle spielen, so die Ministerin.



Wechselunterricht im Herbst lehnt Karliczek ab. Die Schüler sollten wieder gemeinsam in ihren Klassen unterrichtet werden, sagte sie. In der Pandemie habe sich gezeigt, dass der Präsenzunterricht die beste Unterrichtsform sei.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.