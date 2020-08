Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag abgelehnt, die sogenannte Triage in Krankenhäusern gesetzlich zu regeln.

Dabei geht es darum, welche Patienten behandelt werden, wenn die Kapazitäten in Krankenhäusern nicht mehr ausreichen sollten. Angesichts der Coronavirus-Pandemie hatten mehrere Kläger mit Behinderungen und Vorerkrankungen eine Klarstellung verlangt. Sie befürchten, dass sie im Falle einer Überlastung des Gesundheitssystems schlechter behandelt würden. Nach den Empfehlungen medizinischer Fachgesellschaften müssten sich Mediziner in einem solchen Fall an den Erfolgsaussichten orientieren.



Die Verfassungsbeschwerde werfe schwierige Fragen auf, erklärte das Gericht in Karlsruhe. Eine Eilentscheidung sei jedoch nicht gerechtfertigt. Das Infektionsgeschehen und die Behandlungskapazitäten ließen es in Deutschland nicht als wahrscheinlich erscheinen, dass die Situation der Triage eintrete. Der Beschluss stammt von Mitte Juli und wurde heute veröffentlicht.



(Az. 1 BvR 1541/20)