Einen Tag vor dem Beginn der Karnevalssession blicken Wissenschaftler und Politiker mit Sorge auf das Infektionsgeschehen. Viele Menschen werden in der sogenannten fünften Jahreszeit wieder näher zusammmenkommen. Land und Kommunen nehmen die Veranstalter und Gastronomen mit strengeren Corona-Auflagen in die Pflicht. Ein Überblick:

Nordrhein-Westfalen

Innenminister Herbert Reul rief die Karnevalisten zur Vorsicht auf. Der CDU-Politiker appellierte an die Jecken und Narren, sich an die Corona-Regeln zu halten, sich testen zu lassen und auf Abstand zu bleiben. In der Karnevalshochburg Köln werden nach Angaben des Innenministeriums mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher erwartet. Das Feiern ist nur unter Auflagen erlaubt: Für alle Karnevalsfeiern im Freien und in Innenräumen gilt eine 2G-Regelung - also geimpft oder genesen. Einige Gastronomen verlangen zusätzlich einen negativen Corona-Test, wie der "Kölner-Stadtanzeiger" berichtet. Die Stadtverwaltung hat in besonders beliebten Vierteln Sperrzonen eingerichtet, der Einlass wird kontrolliert. Fraglich ist aber, ob angesichts des zu erwartenden Alkoholkonsums die Einlasskontrollen auch tatsächlich durchgesetzt werden können.



Die Landesregierung hat kurz vor dem Start der Karnevalssession die Coronaschutz-Verordnung verändert und erlaubt nun unter anderem ausdrücklich Schunkeln ohne Maske. Wer drinnen an einer Karnevalsparty teilnehmen will, muss - wenn er nicht geimpft oder genesen ist - einen PCR-Test oder einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen (3Gplus-Regel).



In Düsseldorf gilt für das "Hoppeditz-Erwachen" auf dem Rathausplatz und bei der anschließenden Feier im Henkelsaal ebenfalls die 2G-Regel. Bei der Karnevalsparty in der Duisburger Innenstadt gilt auch die 2G-Regel. Andernorts ist es nicht ganz so streng: In Essen müssen sich die Besucher an die 3G-Regel halten. Auch für die Prinzenproklamation des Festausschusses des Dortmunder Karnevals wurde eine 3G-Regel beschlossen.

Rheinland-Pfalz

In der Landeshauptstadt Mainz gelten ebenfalls Auflagen für den Fastnachtsauftakt. Bis zu 6.500 geimpfte und genesene Besucherinnen und Besucher werden auf dem Schillerplatz zum Schunkeln und Singen erwartet. Obwohl die neue Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz seit kurzem Veranstaltungen unter freiem Himmel ohne weitere Einschränkungen zulässt, entschied sich der Mainzer Carneval-Verein als Veranstalter für die 2G-Regelung.



Erstmals ist wegen der Corona-Pandemie eine Eintrittskarte erforderlich, zudem wird es rund um den Schillerplatz in der Mainzer Innenstadt Einlasskontrollen für die Impf- oder Genesenennachweise geben. Wie der SWR berichtet, soll das "närrische Grundgesetz" nicht wie gewohnt vom Balkon des Osteiner Hofs verlesen werden, sondern von einer Bühne am Schillerplatz. Ziel sei es, Menschenmassen zur vermeiden.



Seit Anfang der Woche gelten neue Corona-Regeln, die Veranstaltungen im Freien erleichtern sollen. Diese können ohne Schutzmasken, Abstand und Kontakterfassung stattfinden. Die Personenbegrenzung (ein Mensch pro fünf Quadratmeter), die bislang noch in öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen galt, entfällt.

Hessen

In der Landeshauptstadt Wiesbaden wird mit der Fahnenhissung auf dem Rathausplatz unter der Beteiligung der Vereine am 11.11. gefeiert. Im Anschluss werden Stadtorden verliehen. Die Veranstaltung wird nicht wie sonst in den Räumlichkeiten des Rathauses stattfinden, sondern auf der Bühne auf dem Schlossplatz. Vielerorts stellen sich die Karnevalsvereine auf Verantstaltungen unter 2G-Bedingungen ein.

Niedersachsen

Selbst im Norden des Landes wird Karneval gefeiert. Neben Osnabrück gehören Braunschweig und Damme zu den bekanntesten Hochburgen im Land. In Damme dürfen zum Beispiel nur Geimpfte und Genesene zu den Versammlungen. Die 2G-Regel gilt auch für die Umzüge. Damit entfällt dort die Abstands- und Maskenpflicht.

Brandenburg

Die jährliche Erstürmung der Rathäuser am 11.11. ist coronabedingt nur unter Auflagen möglich - vielerorts fällt sie sogar ganz aus. In Cottbus sollen Rathausschlüssel und Stadtkasse in diesem Jahr aber wieder erbeutet werden, sagte ein Sprecher des Vereins Cottbuser Karneval . Er rechne mit rund 100 Aktiven vor Ort, allerdings mit Mindestabstand und Masken.



In Potsdam wird Oberbürgermeister Mike Schubert den Rathausschlüssel an die Närrinnen und Narren übergeben. Es werde jedoch kein Programm im Rathaus, sondern nur davor geben, heißt es.



In Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) beginnt der Karneval normalerweise mit einem Ball - in diesem Jahr findet dieser coronabedingt nur digital statt. Es habe viele Absagen gegeben, weil Mitglieder beim Feiern keine Maske tragen wollten, sagte laut der Deutschen Presseagentur ein Sprecher des Männerchores Einigkeit.

Sachsen

Vor dem Rathaus in Chemnitz versammelten sich vergangenen Sonntag Karnevalsvereine aus Chemnitz, dem Landkreis Zwickau und dem Erzgebirge, um vor Absagen von Faschingsveranstaltungen zu warnen. Das berichtete unter anderem Radio Chemnitz. Dennoch wird es am 11.11. auch in Sachsen nur ein eingeschränktes Programm geben: So wird in Leipzig zwar unter Corona-Auflagen Karnevalsmaskottchen Löwin Leila morgen den Rathausschlüssel übernehmen, allerdings soll es keine weiteren Veranstaltungen geben. Auch die studentischen Vereine hätten ihre Party gestrichen, berichtet die Lausitzer Rundschau.

Bayern

Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen rief die Landesregierung am 10.11. erneut den landesweiten Katastrophenfall aus. Das Innenministerium werde zeitnah eine entsprechende Bekanntmachung erlassen.

Welche Folgen dies für den Auftakt des Fasching hat, ist bislang unklar. Eigentlich soll am 11.11. in der Landeshauptstadt das Faschingsprinzenpaar vorgestellt werden.



Die Feststellung des Katastrophenfalls ermöglicht eine koordinierte und strukturierte Vorgehensweise aller im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen und Organisationen.



SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach befürchtet, dass der Karneval zu einem "Superspreader-Event" werden könnte: "Deshalb ist jede abgesagte Karnevalsveranstaltung im Innenraum eine gute Veranstaltung. Denn sie schützt Leben", sagte Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.