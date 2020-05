Die Krankenkassen verlangen bei der geplanten Ausweitung der Corona-Tests eine Übernahme der Kosten durch den Staat.

Im Rahmen der Pandemiebekämpfung die Tests auszuweiten, erscheine auf jeden Fall sinnvoll, sagte ein Sprecher des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen der Deutschen Presse-Agentur. Als staatliche Aufgabe müssten Tests in diesem Rahmen auch vom Staat finanziert werden. Bei 59 Euro Kosten pro Test gehe es um eine gewaltige Summe.



Bundesgesundheitsminister Spahn plant, dass alle neu aufgenommenen oder verlegten Patienten und Bewohner von Krankenhäusern und Pflegeheimen auf das Coronavirus getestet werden. Der CDU-Politiker verwies darauf, dass bislang nur etwa die Hälfte der Testkapazitäten in Deutschland genutzt werde.



Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt warf Spahn vor, zu spät zu reagieren. Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, hätte die Bundesregierung schon vor Wochen gezielte präventive Tests hochfahren müssen, erklärte sie in Berlin.

