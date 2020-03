In Bayern gelten seit Mitternacht die ersten flächendeckenden Ausgangsbeschränkungen. Laut Innenminister Herrmann werden sie weitgehend eingehalten. Ministerpräsident Söder verteidigte den Alleingang des Freistaats gegen Kritik von SPD und Grünen.

Herrmann sagte dem Bayerischen Rundfunk, bei den bisher durchgeführten Kontrollen seien nur wenige Verstöße festgestellt worden. Lediglich einige Treffen und Partys von Jugendlichen habe man aufgelöst. Der CSU-Politiker betonte, die Polizei werde heute Läden und Bürger stichprobenartig kontrollieren. Derzeit könne niemand sagen, wann die Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben würden.



In Bayern ist seit Mitternacht das Verlassen der Wohnung nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen etwa der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe oder dringende Arztbesuche. Auch Sport und Spaziergänge in der frischen Luft sind zulässig, allerdings nur alleine oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts. Auch Lokale, Restaurants, Biergärten, Friseure und Baumärkte sind inzwischen geschlossen. Die Beschränkungen gelten zunächst bis zum 3. April.



Bayerns Ministerpräsident Söder verteidigte den Alleingang seines Bundeslandes. Er sagte dem Sender Antenne Bayern, auch beim Thema Schulschließungen habe es noch in der vergangenen Woche Diskussionen unter den Ministerpräsidenten gegeben. Als Bayern dann die Schließung aller Schulen und Kitas verkündet habe, seien die anderen Länder diesem Weg gefolgt. Er bedauere es sehr, dass man manchmal so vorgehen müsse, erklärte der CSU-Chef. Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans hatte Söder vorgeworfen, ohne Absprache mit den anderen Bundesländern Ausgangsbeschränkungen erlassen zu haben. Auch Grünen-Chefin Baerbock und Linken-Fraktionschef Bartsch äußerten Kritik.



Die Ministerpräsidenten wollen morgen mit Bundeskanzlerin Merkel das weitere Vorgehen in der Corona-Krise besprechen.