Zu Beginn der Pandemie galten sie als wichtige Erleichterung: Anstatt der Mund-Nase-Maske bedienten sich viele Menschen eines Plastikvisiers und konnten so unbeschwerter atmen. In Österreich sind die "Face Shields" nun prinzipiell untersagt - und auch in Deutschland geraten sie ins Abseits.

Es ist hart, im Supermarkt, im Restaurant oder in der Bäckerei einen ganzen Arbeitstag lang einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Kein Wunder also, dass zu Anfang der Corona-Pandemie Geschäfte von Flensburg bis Berchtesgaden ihre Mitarbeitenden mit Plastikvisieren ausgerüstet haben. Auch im öffentlichen Raum waren viele Menschen mit "Face Shields" zu sehen, denn es lässt sich einfach besser atmen. Gleichzeitig entstand ein kleiner Wirtschaftszweig. Manche Unternehmen stellten ihre Produktion auf den neuen Alltagsgegenstand um, das Internet war voll von Werbung für diese Produkte.

Warnungen aus der Wissenschaft

Doch die Schutzwirkung der Visiere ist seit langem umstritten. Das Robert Koch-Institut hält fest: "Die Verwendung von Visieren anstelle von Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) wird derzeit von verschiedenen Herstellern beworben, ohne dass Belege für die Äquivalenz dieser Ersatzmaßnahme vorliegen." Das RKI argumentiert im Sinne vieler wissenschaftlicher Studien: Mund-Nase-Bedeckungen müssen über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen. Nur so wird das Vorbeiströmen von Luft an den Seiten minimiert. So kann die Geschwindigkeit des Atemstroms oder des Tröpfchenauswurfs am besten reduziert werden.



Visiere dagegen können zumeist maximal die direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen. Das RKI kommt zu dem Schluss: "Die Verwendung von Visieren kann daher nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht als Alternative zur MNB angesehen werden. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass die Rückhaltewirkung von Visieren auf ausgestoßene respiratorische Flüssigkeitspartikel deutlich schlechter ist."

Österreich verbannt "Face Shields"

In Österreich sind die halboffenen Plastikvisiere seit gestern als alleiniger Mund-Nase-Schutz untersagt. Die Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober sieht eine Übergangsfrist bis zum 7. November vor. Damit soll gewährleistet werden, dass sich alle auf die neue Regelung einstellen können.

Visiere in Deutschland nur in Ausnahmefällen erlaubt

Auch in Deutschland sind die halb-offenen Gesichtsvisiere ins Abseits geraten. Als letztes Bundesland hatte vor kurzem Schleswig-Holstein die "Face Shields" als Alternative zu den Masken aus dem Verkehr gezogen. Nach wie vor ist die Lage in Deutschland aber nicht einheitlich. Denn auch für die Festlegungen zum Mund-Nasen-Schutz sind die Bundesländer zuständig. In Hessen etwa ist das Tragen eines Visiers erlaubt, wenn das ganze Gesicht abgeschirmt wird.

Gesundheitliche Gründe gelten weiter

Nach wie vor gelten quer durch Deutschland allerdings auch andere Ausnahmen. Vielerorts wird Menschen das Tragen von Visieren zugestanden, die aus gesundheitlichen Gründen keine eng anliegende Maske tragen dürfen, zum Beispiel wegen einer Asthma-Erkrankung. Und auch in Geschäften können Beschäftigte weiter ohne Maske arbeiten, sofern sie durch Glas oder Plexiglas ausreichend von anderen abgeschirmt sind. Wer mehr darüber wissen möchte, muss daher die geltende Rechtslage im jeweiligen Bundesland konsultieren.

