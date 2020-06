Seit Mitternacht sind die Reisewarnungen für die meisten europäischen Länder aufgehoben und die Kontrollen an den deutschen Grenzen beendet. Die Maßnahmen wurden vor drei Monaten zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängt.

Damit dürfen Menschen aus Deutschlands Nachbarländern wieder ohne besonderen Grund einreisen. Die lange zuvor eingeführten Kontrollen gegen irreguläre Einwanderung an der Grenze zu Österreich bleiben jedoch bestehen. Inzwischen ist die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland stark gesunken. Seit geraumer Zeit bewegt sie sich im Bereich von jeweils einigen hundert pro Tag.



Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt hingegen weiter. In Europa sind von den Warnungen weiterhin Schweden, Norwegen, Finnland und der größte Teil Spaniens betroffen. Im Rahmen eines Pilotprojektes dürfen von heute an aber mehrere tausend Urlauber aus Deutschland auf die Baleareninseln fliegen. Auch viele andere EU-Staaten wollen heute noch bestehende Einreisebeschränkungen aufheben. Polen hatte seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern bereits in der Nacht zum Samstag wieder geöffnet.